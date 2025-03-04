Акции Европлана привлекательны для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "Европлана" остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил результаты за 2024 год по МСФО. "Европлан" продемонстрировал рост бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую среду, которая оказывает особенно негативное влияние на рынок лизинга, характеризующийся ярко выраженной проциклической компонентой. В целом результаты компании за 2024 год соответствуют нашим ожиданиям", - говорится в материале экспертов.

"Мы ожидаем дальнейшее негативное влияние жесткой денежно-кредитной политики Банка России на выдачу лизинга новым клиентам "Европлана", что будет способствовать снижению темпов роста бизнеса в 2025 году. В то же время на фоне замедления роста лизингового портфеля руководство компании может прибегнуть к увеличению нормы выплаты дивидендов выше 50% от чистой прибыли. Ожидаем, что дивиденд за второе полугодие 2024 года составит 40 рублей на акцию или 5,2% дивидендной доходности", - указывают аналитики сервиса.

Еще одним негативным фактором для эмитента, по мнению экспертов "Газпромбанк Инвестиций", может стать увеличение нормы резервирования в 2025 году, которая, по их оценкам, в четвертом квартале 2024 года достигла 6%. В случае стабилизации ситуации резервы могут быть распущены, что может оказать благотворное воздействие на будущую прибыль компании, обращают внимание они.

"В дальнейшем, как мы полагаем, "Европлан" может стать одним из главных бенефициаров при переходе Банка России на смягчение денежно-кредитной политики. Продолжаем считать акции компании привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут аналитики в материале.

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