SberCIB рекомендует покупать акции Европлана с прогнозной ценой 900 руб

SberCIB Investment Research рекомендует покупать акции "Европлана" с прогнозной стоимостью на уровне 900 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Опубликованные результаты эмитента за 2024 год по МСФО совпали с оценками экспертов инвестбанка и прогнозами менеджмента компании, отмечается в обзоре. Аналитики SberCIB считают их нейтральными.

По расчетам экспертов, по итогам года "Европлан" распределит по 17-18 руб./акцию, доходность - 2,3%.

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