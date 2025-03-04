Цены на газ в Европе сохраняют краткосрочный потенциал снижения - Freedom Finance Global

Цены на газ в Европе сохраняют краткосрочный потенциал снижения, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Согласно подсчетам Gas Infrastructure Europe (GIE), запасы газа в европейских подземных хранилищах составляют 38%, или менее 39 млрд куб. м, отмечает эксперт. Это примерно на 25 млрд куб. м меньше, чем на те же даты 2024 года. При этом отбор на 36% больше прошлогоднего и на 22% выше среднего за 10 лет.

"После прекращения транзита через ГТС Украины газ в Европу начали поставлять по альтернативным маршрутам, также выросли объемы отбора из резервов, - указывает Чернов. - К началу марта из европейских ПХГ было выкачано в 1,5 раза больше газа, чем закачано прошлым летом. На текущей неделе отбор газа из европейских хранилищ может сократиться ввиду потепления в ряде стран региона. К тому же объемы ветрогенерации здесь с февральских 13% увеличились до 18% в начале марта. Эти факторы способствуют снижению цен на газ на нидерландском хабе TTF с $480 до $450 за тыс. куб. м в ближайшие дни".

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