Дивдоходность акций Аэрофлота за 2024 год может составить 6,6-7,4% - Альфа-банк

Дивидендная доходность акций "Аэрофлота" за 2024 год может составить 6,6-7,4%, полагает аналитик Альфа-банк Анастасия Егазарян.

Совет директоров "Аэрофлота" обновил дивидендную политику компании, закрепив целевую норму выплат на уровне 50% скорректированной чистой прибыли группы по МСФО. Ранее дивидендная политика компании предполагала, что среди акционеров должно распределяться 25% чистой прибыли по МСФО за предыдущий год

"Мы ожидали этого события и считаем, что закрепление 50%-й нормы дивидендных выплат, бесспорно, является позитивным фактом, - отмечает эксперт. - Однако это не означает пересмотра наших ожиданий по дивидендам "Аэрофлота" за 2024 год. В данном случае естественным ограничителем выступает чистая прибыль по РСБУ, которая составила около 22 млрд руб.".

По закону об акционерных обществах, компания не может распределить среди акционеров сумму, составляющую более 100% ее чистой прибыли по РСБУ. "Если же будет распределена вся чистая прибыль по РСБУ, размер выплат составит 5,6 руб. на акцию, и мы рассматриваем такой вариант как наиболее оптимистичный и довольно вероятный сценарий, - пишет Егазарян. - На сегодняшний день мы прогнозируем размер дивидендных выплат в диапазоне 5,0-5,6 руб. на акцию, что подразумевает доходность 6,6-7,4%".

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