Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на конец недели составляет 11,7-12,5 руб./юань - УК "Первая"

Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на конец текущей недели составляет 11,7-12,5 руб./юань, для пары рубль/доллар - 86-91 руб./$1, говорится в комментарии аналитиков УК "Первая".

"На прошедшей неделе на динамику курса рубля во многом влиял налоговый период, - пишет аналитик Наталья Ващелюк. - Фактор геополитической неопределенности, вероятно, остается основным для российских финансовых рынков".

При этом предварительные данные о состоянии платежного баланса в январе, опубликованные в начале февраля, на взгляд эксперта, скорее, свидетельствовали о наличии предпосылок для ослабления рубля. Так, сокращение импорта товаров и услуг в январе 2025 года было не таким существенным, как год назад: объем импорта составил почти $30 млрд, что на 11% меньше, чем в декабре 2024 года. При этом в январе 2024 года импорт просел на 23%, до $27,7 млрд. Экспорт товаров и услуг в январе 2025 года составил $31 млрд что ниже уровня января 2024 года ($32 млрд) и предыдущего месяца ($35 млрд).

"Иностранные активы увеличились на $5,8 млрд, что отчасти было компенсировано увеличением обязательств из-за изменения задолженности по незавершенным торговым расчетам, - указывает Ващелюк. - Сохранение спроса на импорт при просадке экспортных доходов в сочетании с санкциями США против российского нефтяного сектора, как представлялось до улучшения геополитической ситуации, создавали предпосылки для ослабления рубля. После начала восстановления коммуникации между Россией и США ситуация изменилась, и до прояснения перспектив развития диалога позиции рубля могут оставаться относительно сильными".

Аналитик ожидает, что на текущей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 86-91 руб., юаня - 11,7-12,5 руб.

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