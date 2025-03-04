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04 марта 2025 года 11:39
Базовый прогнозный диапазон курса рубля на март - 85-93 руб./$1 - "АКБФ"
Инвестиционная компания "АКБФ" оценивает базовый прогнозный диапазон курса валютной пары доллар/рубль на март текущего года в 85-93 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Курс рубля, с одной стороны, позитивно реагирует на ослабление рыночных опасений нового раунда ужесточения кредитной политики ЦБ РФ и опосредованно на повышение оценочных кредитных рисков. Однако отмечаем, что, хотя Банк России в феврале не изменил ключевую ставку, ее пересмотренный с повышением среднесрочный прогноз теперь не исключает возможности нового цикла ужесточения кредитных условий в 2025 году", - пишут эксперты. Новый раунд повышения ключевой ставки, по мнению аналитиков инвесткомпании - это негативный драйвер для курса рубля, поскольку означает для рынка рост оценочных рисков, сжатие ликвидности, отток инвестиций, рост спроса на "качество". Второй ключевой фактор, поддерживающий курс рубля, указывают в АКБФ - ситуация на мировых товарных рынках, где действия администрации США, направленные на средне- и долгосрочное инвестиционное "перерастание" проблемы так называемого "двойного дефицита", снижают на данный момент ценовые опасения игроков товарного сегмента, сглаживают геополитические риски для спроса. "Полагаем, он сохранит актуальность в ближайшие кварталы с учетом анонсированной американскими властями стратегии стимулирования инвестиционной активности. При этом отмечаем, что позитивная реакция руководства РФ на политико-экономические инициативы администрации Дональда Трампа, продемонстрированная в последние недели, является фактором, отражающим (в том числе) наличие глобального рыночного спроса на конструктивное решение новым руководством США текущих ключевых внутриполитических проблем", - говорится в материале экспертов инвесткомпании. "Эти проблемы связаны, прежде всего, как представляется, с преодолением проблемы "потолка" заимствований и формированием бюджета. Наличие значимых рыночных факторов, поддерживающих средне- и долгосрочные инициативы команды Трампа представляется значимым сигналом, поддерживающим в итоге спрос на американскую валюту, - пишут аналитики в обзоре. - На этом фоне и с учетом последней поступившей на рынок информации полагаем, что риски для недельного "медвежьего" тренда USD на российском рынке в последние дни значимо повысились. Сохраняем обновленные в феврале среднесрочные прогнозы динамики относительной стоимости российской валюты. Базовый прогнозный диапазон курса доллара США к рублю на март оцениваем в 85-93 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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