Базовый прогнозный диапазон курса рубля на март - 85-93 руб./$1 - "АКБФ"

Инвестиционная компания "АКБФ" оценивает базовый прогнозный диапазон курса валютной пары доллар/рубль на март текущего года в 85-93 руб./$1, сообщается в материале аналитиков.

"Курс рубля, с одной стороны, позитивно реагирует на ослабление рыночных опасений нового раунда ужесточения кредитной политики ЦБ РФ и опосредованно на повышение оценочных кредитных рисков. Однако отмечаем, что, хотя Банк России в феврале не изменил ключевую ставку, ее пересмотренный с повышением среднесрочный прогноз теперь не исключает возможности нового цикла ужесточения кредитных условий в 2025 году", - пишут эксперты.

Новый раунд повышения ключевой ставки, по мнению аналитиков инвесткомпании - это негативный драйвер для курса рубля, поскольку означает для рынка рост оценочных рисков, сжатие ликвидности, отток инвестиций, рост спроса на "качество".

Второй ключевой фактор, поддерживающий курс рубля, указывают в АКБФ - ситуация на мировых товарных рынках, где действия администрации США, направленные на средне- и долгосрочное инвестиционное "перерастание" проблемы так называемого "двойного дефицита", снижают на данный момент ценовые опасения игроков товарного сегмента, сглаживают геополитические риски для спроса.

"Полагаем, он сохранит актуальность в ближайшие кварталы с учетом анонсированной американскими властями стратегии стимулирования инвестиционной активности. При этом отмечаем, что позитивная реакция руководства РФ на политико-экономические инициативы администрации Дональда Трампа, продемонстрированная в последние недели, является фактором, отражающим (в том числе) наличие глобального рыночного спроса на конструктивное решение новым руководством США текущих ключевых внутриполитических проблем", - говорится в материале экспертов инвесткомпании.

"Эти проблемы связаны, прежде всего, как представляется, с преодолением проблемы "потолка" заимствований и формированием бюджета. Наличие значимых рыночных факторов, поддерживающих средне- и долгосрочные инициативы команды Трампа представляется значимым сигналом, поддерживающим в итоге спрос на американскую валюту, - пишут аналитики в обзоре. - На этом фоне и с учетом последней поступившей на рынок информации полагаем, что риски для недельного "медвежьего" тренда USD на российском рынке в последние дни значимо повысились. Сохраняем обновленные в феврале среднесрочные прогнозы динамики относительной стоимости российской валюты. Базовый прогнозный диапазон курса доллара США к рублю на март оцениваем в 85-93 руб./$1".

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