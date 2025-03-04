Вероятно тестирование новых локальных максимумов по индексу RGBI во вторник - ПСБ

Вероятно тестирование новых локальных максимумов по индексу RGBI во вторник на внешних позитивных новостях, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Индекс RGBI в понедельник закрылся без изменения на уровне 107,54 пункта в ожидании новых триггеров со стороны геополитики, - пишет эксперт в комментарии. - Ожидания дальнейшего улучшения геополитической конъюнктуры сохраняются на высоком уровне, что ограничивает технические откаты индекса. Накануне мы отмечали, что индекс госбумаг подошел к годовым максимумам, и для пробития уровня 108 пунктов необходимы новые сильные триггеры. На появившихся в СМИ сообщениях о начале обсуждения возможности частичного ослабления санкций со стороны США ожидаем во вторник тестирования данной отметки".

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