"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "покупать" для бумаг Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 5100 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера Марьяны Лазаричевой и Ляйсан Седовой.

Эмитент продолжает демонстрировать сильные финансовые результаты, констатируют эксперты. Ozon успешно контролирует свою долговую нагрузку, не планирует увеличивать долговой портфель и не сталкивается с рисками финансовой нестабильности в условиях высоких процентных ставок, отмечают они.

Онлайн-ритейлер активно развивает финтех-направление, что способствует улучшению рентабельности и росту прибыльности компании. В условиях стабилизации темпов роста компании удается эффективно балансировать между расширением бизнеса и улучшением экономики, говорится в обзоре аналитиков брокера.

Компания находится в процессе переезда в новую юрисдикцию, который планируется завершить до конца 2025 года. После редомициляции эмитент вернется к мотивационной программе для сотрудников на основе акций, но размытие не будет превышать 1,5%, обращают внимание Лазаричева и Седова.

"Сейчас бумаги Ozon торгуются с форвардным мультипликатором EV/GMV (включает прогноз на весь 2024 год) 0,2x. Такой уровень кажется нам низким с учетом уверенного роста компании и существенного улучшения экономики бизнеса", - указывают эксперты.

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