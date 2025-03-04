Волатильность на валютном рынке РФ пока останется повышенной - БКС Экспресс

Волатильность на российском валютном рынке в ближайшие дни и недели останется повышенной, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Влияние новостей с внешнего контура на курсы российских финансовых активов основополагающее. При ухудшении настроений риск-премия вновь расширится и рубль ослабнет, поэтому исключать возобновления отскока инвалют с прежними ориентирами нельзя. Ну а при сближении позиций стран инвалюты вновь упадут, и этот риск тоже надо учитывать в своих торговых стратегиях", - пишет аналитик.

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