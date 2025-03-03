"Финам" понизил рейтинг акций Северстали до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "Северстали" с "покупать" до "держать" после достижения на прошлой неделе целевой цены 1440 рублей за бумагу, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

В случае продолжения коррекции акции "Северстали" снова станут интересными для покупки, считает эксперт.

"Северсталь" показала неоднозначные результаты за 2024 год: выплавка стали снизилась, но компании удалось сохранить объемы продаж, - отмечает Калачев. - Реализация Стратегии-2028 обещает рост EBITDA, хотя и потребует больших инвестиций уже в текущем году. Падение денежного потока оставило акционеров без дивидендов за 4К 2024. Однако мы считаем, что рынок уже учел этот негатив в цене акций, в то время как инвестиции создают задел для будущего роста акционерной стоимости".

По мнению аналитика, дайвером роста акций "Северстали" может стать продвижение мирных переговоров. Кроме открытия доступа к экспортным рынкам, мир позволит начать восстановление разрушенной инфраструктуры по обе стороны новых границ, что, на взгляд эксперта, поддержит как внутренний, так и внешний спрос на сталь. В то же время срыв мирных переговоров может оказаться негативным фактором для акций металлургов.

"Северсталь" - одна из крупнейших российских вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.

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