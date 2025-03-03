Альфа-банк подтверждает рекомендацию "по рынку" для акций "АЛРОСА" с прогнозной ценой 68 рублей за бумагу, сообщается в материале экспертов Бориса Красноженова и Юлии Толстых.

"АЛРОСА" опубликовала финансовые итоги 2024 года: выручка и EBITDA оказались ниже ожиданий рынка, продемонстрировав просадку на 25% и 44% г/г соответственно, - отмечают аналитики. - Но в целом стоит отметить, что "АЛРОСА" смогла сохранить чистую прибыль в положительной территории, а запас финансовой прочности все еще выше порогового для компании значения".

Стратеги банка обращают внимание на снижение денежных средств на депозитах и рост долгосрочных заимствований на балансе компании. Соотношение чистого долга и EBITDA на конец года оценивается на уровне 1,37х, против 0,26х в конце 2023.

"По итогам года "АЛРОСА" сохраняет запас ликвидности на уровне 89 млрд руб., выплатив в календарном 2024 году дивиденды на сумму 33 млрд рублей (за 2П23 и 1П24). Принимая во внимание текущие запасы ликвидности и низкую фазу алмазного рынка, мы не прогнозируем объявление финальных дивидендов. Дополнительное давление на финансовые результаты компании в моменте оказывает укрепление рубля", - пишут Красноженова и Толстых.

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