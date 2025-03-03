ЕЦБ, возможно, снова снизит ставку на 25 б.п. в марте - Freedom Finance Global

Европейский центральный банк (ЕЦБ), возможно, снова опустит ключевую процентную ставку по депозитам на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания 6 марта 2025 года, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

Таргет ЕЦБ в отношении потребительской инфляции по-прежнему находится на отметке 2% год к года. После перехода регулятора к смягчению монетарных условий с целью предотвращения рецессии в регионе рост цен начал постепенно ускоряться, отмечает эксперт.

ВВП еврозоны, по предварительной оценке Eurostat, в четвертом квартале увеличился всего на 0,1% после 0,4% тремя месяцами ранее.

"Напомним, что техническая рецессия наступает, если на протяжении двух кварталов подряд экономика снижается или демонстрирует околонулевую динамику. Учитывая это, можно предположить, что ЕЦБ на заседании 6 марта вновь снизит ставку на 25 б.п., предпочтя стимулировать рост экономики, а не сдерживать инфляцию, которая на данный момент далека от критических темпов", - пишет Чернов в обзоре.

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