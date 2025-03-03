Акции Интер РАО неинтересны для покупки - "Т-Инвестиции"

Акции "Интер РАО" в настоящее время не являются интересными для покупки, несмотря на низкие оценки по мультипликаторам относительно средних исторических значений и сектора, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции".

"Наше мнение в первую очередь базируется на скромном коэффициенте выплаты дивидендов. Также у компании объемная капитальной программа, размер расходов по которой до 2028 года превысит 100 млрд рублей, - пишут эксперты в комментарии. - Скорее всего, "Интер РАО" сможет рассмотреть увеличение размера дивидендов только после существенного снижения объемов инвестиций. Выплата за 2024 год, по нашим расчетам, составит около 0,35 рублей на акцию, что даст доходность на уровне 9,4%".

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