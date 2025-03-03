"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price на фоне умеренно негативной отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года, сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова.

Компания по-прежнему сталкивается с оттоком трафика из-за текущей макроэкономический конъюнктуры и ужесточения конкуренции со стороны маркетплейсов и других продовольственных ритейлеров, указывает эксперт.

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