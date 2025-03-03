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03 марта 2025 года 16:11
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Fix Price на фоне умеренно негативной отчетности эмитента за четвертый квартал 2024 года, сообщается в материале аналитика брокера Михаила Конькова. Компания по-прежнему сталкивается с оттоком трафика из-за текущей макроэкономический конъюнктуры и ужесточения конкуренции со стороны маркетплейсов и других продовольственных ритейлеров, указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-АКЦИИ/GDR-АНАЛИТИКА
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