Акции Мосбиржи в целом сохраняют фундаментальную привлекательность - "Велес Капитал"

Акции "Московской биржи" с учетом начала торгов выходного дня и перспективы выплаты высоких дивидендов в целом сохраняют фундаментальную привлекательность с возможным возращением стоимости к историческому максимуму на уровне 252,68 рубля за штуку в ближайшие месяцы, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Елены Кожуховой.

Эксперт при этом предупреждает, что котировки бумаг эмитента могут и снизиться от текущих уровней в случае дальнейшей коррекции всего российского фондового рынка.

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