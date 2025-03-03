Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5900-6000п в понедельник - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5900-6000 пунктов на торгах в понедельник при повышенном уровне волатильности, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Рафаэля Мкртчана.

"Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадках проходят разнонаправленно с преобладанием позитивной динамики, - констатирует эксперт. - Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в небольшом плюсе. На предстоящую сессию прогнозируем повышенную внутридневную волатильность на фоне сохранения геополитической неопределенности. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5900-6000 пунктов".

С технической точки зрения S&P 500 продолжил нисходящее движение и вышел за границы восходящего равноудаленного канала, который начал формироваться в августе 2024-го, указывает аналитик. По егомнению, несмотря на заметный отскок от уровня 5840 пунктов, краткосрочный баланс рисков все еще выглядит "медвежьим", так как индикатор RSI находится ниже 50 пунктов, а торговля происходит ниже 50-дневной скользящей средней.

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