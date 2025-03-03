"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям American Electric Power с целевой ценой $110,2 на ближайшие 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 5% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"American Electric Power представила сильный отчет за 4-й квартал 2024 года, а менеджмент компании выразил оптимизм относительно перспектив роста в ближайшие годы, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Руководство ожидает ускоренного подъема энергопотребления в штатах присутствия и планирует до 2029 года реализовать увеличенную на 25% инвестиционную программу. Эти факторы должны будут поспособствовать более высокому росту чистой прибыли по сравнению со средними темпами в электроэнергетическом секторе США, а также обеспечивать акционеров растущими дивидендами. Тем не менее акции American Electric Power уже значительно подорожали за последний месяц, и, на наш взгляд, их потенциал дальнейшего роста ограничен".

American Electric Power (AEP) - американский электроэнергетический холдинг, обслуживающий 5,6 млн потребителей в 11 штатах США на юге и северо-востоке страны.

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