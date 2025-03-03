iShares U.S. Healthcare ETF - "защитный" актив с хорошим потенциалом роста - "Финам"

Аналитики "Финама" оценивают акции iShares U.S. Healthcare ETF как "защитный" актив с хорошим потенциалом роста и сохраняют рейтинг его бумаг на уровне "покупать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

Целевая цена сохранена на уровне $71 за акцию, что соответствует потенциалу роста на 15,1%.

"Инструмент iShares U.S. Healthcare ETF позволяет инвесторам вложиться в быстрорастущую и при этом нецикличную отрасль, которая существенно увеличила свою значимость в период пандемии коронавирусной инфекции, - отмечает эксперт. - iShares U.S. Healthcare ETF относится к числу консервативных вложений, актуальных во времена геополитической турбулентности и экономических неурядиц. Доходность инструмента за период с начала года составляет 6% при отрицательной доходности рынка (индекс S&P 500 в минусе на 0,3%)".

iShares U.S. Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд с привязкой к индексу, включающему в себя американские компании сектора здравоохранения, в том числе фармацевтические и биотехнологические. Также в индекс входят провайдеры медицинских услуг и медицинские страховщики.

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