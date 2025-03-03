"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций Home Depot Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $333 за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова.

"25 февраля эмитент опубликовал результаты по итогам четвертого квартала 2024 финансового года с окончанием 2 февраля. Квартальные результаты совпали с прогнозами рынка как по выручке, так и по прибыли. Не видим причин менять целевую цену. Она получена при помощи усредненной оценки по форвардным мультипликаторам (P/E и EV/EBITDA) относительно аналогов и относительно собственных исторических мультипликаторов, а также по собственной дивидендной доходности", - указывает эксперт инвесткомпании.

Home Depot - крупнейший розничный продавец строительных материалов и товаров для дома в США, Канаде и Мексике.

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