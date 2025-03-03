Рубль сохраняет потенциал для возврата к уровням выше 12,20 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для возврата к уровням выше 12,20 руб./юань, если чистые продажи юаней ЦБ РФ на март не будут сильно увеличены, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Ослаблению рубля на минувшей неделе, помимо ряда негативных геополитических новостей, способствовало завершение налогового периода, - пишут эксперты в обзоре. - В понедельник курс CNY/RUB находится у 12,16 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом у курса в ближайшее время есть потенциал превысить 12,20 руб./юань, если чистые продажи юаней ЦБ на март не будут сильно увеличены".

В свою очередь, цены на нефть снизились по итогам недели. По мнению аналитиков банка, на котировки давление оказывали в основном опасения возможного роста предложения сырья, а также отдельные слабые экономические данные. В понедельник фьючерсы Brent торгуются у $73,0/барр. "В целом цены все еще могут вернуться выше $74/барр., особенно, если внешнеторговая статистика из КНР за февраль не выйдет слабой", - прогнозируют в банке.

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