"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку акций "АЛРОСА", сообщается в материале аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

Эмитент выпустил отчетность за II полугодие 2024 года по МСФО. Она вышла слабой, констатируют эксперты: в части выручки и EBITDA цифры оказались заметно ниже прогнозов рынка. "Учитывая, что компания показала убыток и отрицательный свободный денежный поток, считаем, что дивидендов за II полугодие ждать не стоит", - отмечают они.

"Бумаги алмазодобытчика продолжают торговаться с Р/Е свыше 20х по споту. Это более чем вдвое выше среднеисторических уровней. Ввиду неясных перспектив на рынке алмазов такая оценка выглядит крайне высокой, на наш взгляд", - пишут аналитики инвесткомпании в обзоре.

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