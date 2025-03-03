Кризис в мировой алмазной отрасли окажет негативное влияние на финпоказатели АЛРОСА и в 2025г - инвестбанк "Синара"

Кризис в мировой алмазной отрасли, скорее всего, окажет негативное влияние на финансовые показатели "АЛРОСА" и в 2025 году, говорится в обзоре инвестиционного банка "Синара".

"АЛРОСА" в пятницу опубликовала даже более слабые, чем предполагалось нашими и рыночными прогнозами, результаты за 2П24 по МСФО, отражающие кризис на рынке алмазов, - пишет аналитик Дмитрий Смолин. Выручка упала на 51% г/г до 65 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 22% против 37% годом ранее. Компания ожидаемо получила чистый убыток (18 млрд руб.) и отрицательный свободный денежный поток (-56 млрд руб.), причем и здесь рынок рассчитывал на менее удручающие цифры".

Эксперт оценивает результаты как негативные в плане потенциального влияния на котировки и отдельно выделяет существенный - с 36 млрд руб. до 108 млрд руб. - рост чистого долга за год, что объясняется формированием больших запасов нереализованных алмазов.

"Отношение чистого долга к EBITDA на конец 2024 года составило 1,4. Практически исключено, на наш взгляд, что "АЛРОСА" выплатит дивиденды по итогам прошлого года, - считает Смолин. - Кризис в мировой алмазной отрасли, скорее всего, окажет негативное влияние на финансовые показатели компании и в 2025 году".

Акции компании, по которым аналитиками инвестбанка установлен рейтинг "держать", торгуются с коэффициентом EV/EBITDA 2024 на уровне 7,0 и P/E 2024 - 22,9, что, по мнению Смолина, является неоправданно высоким значением.

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