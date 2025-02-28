Улучшение финпоказателей АЛРОСА маловероятно в 2025г - ПСБ

Улучшение финансовых показателей "АЛРОСА" маловероятно в 2025 году, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Представленную компанией отчетность за 2024 год аналитик банка оценивает как ожидаемо слабую. "Ввиду неблагоприятной конъюнктуры рынков алмаза и санкционных ограничений выручка и EBITDA заметно снизились, причем компания заметно нарастила и складские запасы, и долговую нагрузку", - отмечает Локтюхов.

Отрицательный свободный денежный поток и чистый убыток за второе полугодие в размере 17,3 млрд рублей, по мнению аналитика, не позволяют рассчитывать и на выплату финальных дивидендов.

"Мы пока не видим оснований для существенного улучшения ситуации на рынках алмазной продукции и отмечаем крепость рубля, - указывает стратег банка. - Поэтому не ждем резкого улучшения финансовых показателей "АЛРОСА" в этом году, что предполагает, что ее форвардные оценки (P/E2025 - 9,5х; EV/EBITDA2025 - 6,4х) не являются низкими, соответствуя уровням до начала СВО".

Оценка справедливой стоимости акций "АЛРОСА" составляет 73 руб., но отражает долгосрочный позитивный взгляд аналитиков ПСБ на рынки сбыта. Локтюхов полагает, что в ближайшей перспективе бизнес-метрики вряд ли будут триггером для роста - раскрытие потенциала курсовой стоимости бумаг "АЛРОСА" будет в большей степени зависеть от ситуации в геополитике.

28 февраля "АЛРОСА" представила финрезультаты за 2024 год: выручка составила 244,1 млрд руб. (-25,3% г/г); EBITDA 78,6 млн руб. (-43,9% г/г); чистая прибыль 19,3 млрд руб. (-77,3% г/г).

Рентабельность по чистой прибыли составила 7,9% (-18,1 п.п. за год); свободный денежный поток отрицателен (-17,6 млрд руб.) против +2,2 млрд руб. годом ранее.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

С уважением,

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.