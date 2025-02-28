Дивиденды Сбербанка за 2024 год могут составить 35 руб./ао - "Эйлер АТ"

Дивиденды Сбербанка за 2024 год могут составить 35 рублей на акцию с доходностью 11%, прогнозируют аналитики компании "Эйлер аналитические технологии".

Ранее Сбербанк представил отчетность по МСФО за 2024 год: банк увеличил чистую прибыль на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год. Чистая прибыль в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб. против 359,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

Рентабельность капитала в 2024 году сократилась до 24,0% с 25,3%, в IV квартале - до 20,6% с 22,9%.

Чистые процентные доходы в 2024 году выросли на 17,0% - до 2 трлн 999,6 млрд руб. В IV квартале этот показатель увеличился на 12,0% - до 824,4 млрд руб. Чистая процентная маржа банка составила 6,01% в IV квартале 2024 года против 5,86% в III квартале 2024 года и 6,26% в IV квартале 2023 года. Этот показатель в 2024 году снизился до 5,90% с 5,98% в 2023 году. Чистые комиссионные доходы в 2024 году выросли на 10,3% - до 842,9 млрд руб., в IV квартале - на 9,8% - до 231,1 млрд руб.

Сбербанк сохранил прогнозы по основным финансовым показателям на 2025 год, по-прежнему ждет рентабельность капитала свыше 22%. Чистая процентная маржа в 2025 году прогнозируется более 5,6%, стоимость риска - около 1,5%. Рост чистых комиссионных доходов в 2025 году ожидается на 7-10%, отношение операционных доходов к расходам - 30-32%. Сбербанк прогнозирует начало снижения ключевой ставки ЦБ со второго полугодия 2025 года.

"По нашим оценкам, цели Сбербанка на 2025 год являются достижимыми, даже несмотря на то, что группа может столкнуться с ростом расходов на поддержание лояльности клиентов, а также давлением со стороны жесткого регулирования и денежно-кредитной политики (это может ограничить возможность роста активов и финансового результата). При этом у Сбербанка есть возможность показать более низкий результат по стоимости риска", - пишут эксперты "Эйлер АТ" в своем комментарии.

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