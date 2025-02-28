"ВТБ Мои Инвестиции" добавили Полюс в топ-10 российских акций, исключили Татнефть

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "Полюса" и удалив "Татнефть", сообщается в материале брокера.

Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "Норникель", "Газпром", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии", "Яндекс".

"Добавляем акции "Полюса", ожидая публикацию сильной отчетности 5 марта. В то же время золото продолжает обновлять максимумы, а дисконт к исторической оценке по мультипликаторам сохраняется на уровне 25-30% при текущих ценах", - отмечает инвестиционный стратег брокера Станислав Клещев.

Акции "Татнефти" показали одну из лучших доходностей в подборке. Аналитик считает, что перспективы высоких дивидендов в большей части отыграны рынком. Укрепление рубля увеличивает риски для нефтегазовых компаний, что обусловило исключение бумаг компании из топ-10.

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