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Главная / Аналитикам / Аналитика / АКБФ повысил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 436,57 руб., "префов" - до 419,28 руб
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28 февраля 2025 года 13:27
АКБФ повысил прогнозную цену "обычки" Сбербанка до 436,57 руб., "префов" - до 419,28 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 436,19 руб. до 436,57 руб. и с 419 руб. до 419,28 руб. за штуку соответственно, что предполагает потенциал роста 41% и 36% от текущих уровней, рекомендация сохраняется на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. "Оценка при этом по-прежнему учитывает 30%-ный дисконт для бумаг российского финансового сегмента", - отмечают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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