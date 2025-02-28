"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Salesforce Inc. с прогнозной стоимостью $321,42 за штуку, что предполагает потенциал роста 4,6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова.

Недавно эмитент представил отчет за 4К25 финансового года с окончанием 31 января, в котором в очередной раз не оправдал ожиданий по росту бизнеса, но при этом отразил чистую прибыль выше консенсус-прогноза, отмечает эксперт.

"Подобная динамика продолжается целый год (Salesforce из квартала в квартал снижает темпы роста бизнеса, но улучшает его рентабельность), поэтому мы считаем, что это четкий показатель перехода компании в value-сегмент, что должно сопровождаться более низкой оценкой по мультипликаторам. В связи с этим мы оставляем свою целевую цену неизменной и считаем, что компания оценена вблизи своих справедливых значений", - пишет Степанов в обзоре.

Salesforce Inc. - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли ПО для CRM.

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