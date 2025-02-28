Рубль, вероятно, завершит торги недели выше 12 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, завершит текущую неделю выше уровня в 12 руб. за юань, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты отмечают в комментарии, что, если цифры по PCE в пятницу не принесут особых сюрпризов, котировки нефти марки Brent попробуют завершить неделю выше отметки $73,5 за баррель.

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