"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Сбербанка, сообщается в материале аналитика Андрея Шарова.

"Считаем результаты эмитента за 2024 год сильными: банк достиг всех поставленных на год и получил рекордную прибыль, несмотря на сложную макроэкономическую обстановку и жесткую денежно-кредитную политику ЦБ РФ. Также Сбербанк продемонстрировал значительный рост чистых процентных доходов за IV квартал, который превзошел наши ожидания, - отмечает эксперт. - Акции Сбербанка торгуются с мультипликатором P/E 4,3x на базе наших прогнозов на 2024 год при среднеисторических 5,6х. Подтверждаем позитивный взгляд".

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