Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 340 руб

Freedom Finance Global подтверждает прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка на уровне 340 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Натальи Мильчаковой.

"Ухудшение финансовых результатов эмитента в 4К24 в квартальном и годовом выражениях стало следствием высокой ключевой ставки ЦБ РФ и повышения процентов по кредитам, однако оно не отразилось существенно на операционных результатах банка, - отмечает эксперт. - При этом глава Сбербанка Герман Греф заявил о том, что банк планирует выплатить дивиденды за 2024 год согласно дивидендной политике, то есть примерно 35,1 рубля на обыкновенную и привилегированную акции, что превысит на 5% дивиденд 2023 года и будет соответствовать дивидендной доходности по обыкновенным акциям в 11% за год".

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