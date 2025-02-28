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28 февраля 2025 года 09:44
Курс рубля может уйти в район 12-12,5 руб. за юань в пятницу - ПСБ
Курс валютной пары юань/рубль может уйти в район 12-12,5 руб. за юань на торгах в пятницу, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Как мы и прогнозировали сезонная активность продаж экспортеров в преддверии граничного срока уплаты налогов была достаточно умеренной, и с пятницы должна пойти на спад. В этой связи в течение дня мы не исключаем дальнейшего небольшого отката курсовых котировок вверх, в район 12-12,5 рублей за юань, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее рассчитывать на уверенный разворот тренда (в сторону дальнейшего ослабления рубля) пока нет оснований, и в краткосрочной перспективе мы ждем консолидацию курса вблизи текущих уровней". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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