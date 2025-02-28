Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Германии в январе;

- отчет по рынку труда Германии в феврале;

- предварительный индекс потребительских цен Германии в феврале;

- базовый ценовой индекс потребления, личные доходы и расходы США в январе;

- Чикагский индекс производственной активности в феврале;

- совет директоров "Аэрофлота" обсудит положение о дивполитике и стратегию до 2030 года;

- финансовые результаты "Интер РАО" за 2024 год по МСФО;

- финансовые результаты "АЛРОСА" за второе полугодие и весь 2024 год.

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