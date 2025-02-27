Рубль взял паузу в росте - Freedom Finance Global

Рубль взял паузу в росте, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Рубль в четверг приостановил своё почти недельное укрепление: биржевой курс юаня снова подрос почти до 12 рублей, на внебиржевом рынке доллар США вновь поднялся выше 87 рублей, а евро торгуется снова выше 91 рубля, - констатирует эксперт. - После мощнейшего укрепления рубля на прошлой и в начале текущей недели коррекция должна была неизбежно наступить. Рубль дорожал всю неделю на геополитических причинах, и возникшая неопределенность после "технических" российско-американских переговоров в Стамбуле сегодня вполне логично вызвала ослабление российской валюты".

Однако, на взгляд Мильчаковой, главной причиной коррекции вниз в рубле можно считать весьма заметное укрепление американского доллара к мировым резервным валютам. Так, по отношению к евро доллар сегодня растет на 0,52%, к британскому фунту - на 0,34%, к японской иене - на 0,74%.

Причина укрепления доллара, по мнению аналитика, в том, что Президент США Дональд Трамп анонсировал введение с 2 марта пошлин на товары от ближайших соседей по Северной Америке в размере 25%, хотя с исключением для канадских углеводородов, пошлины на которые составят только 10%, а также - пошлины на товары из Китая в размере 10%. Кроме того, с 2 апреля Трамп введет 25%-ные пошлины на импортные товары со всего остального мира, включая Евросоюз.

"Несмотря на то, что эти анонсы уже привели к росту доллара, на горизонте замаячили признаки если не мирового кризиса, то замедления экономического роста в мире в целом, а также роста инфляции в США и других странах Запада, неудивительно, что на таком новостном фоне рубль взял паузу в росте. Мы ожидаем курс доллара до конца недели в коридоре 86-88 руб., евро - 90-92 руб., юаня - 11,9-12,3 руб.", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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