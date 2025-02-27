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27 февраля 2025 года 18:02
"Финам" сохраняет прогнозную цену акций Сбербанка на уровне 356,5 руб
"Финам" сохраняет прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 356,5 руб. за бумагу и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Результаты Сбера за 4-й квартал и весь 2024 год оказались неплохими, хотя и немного не дотянули до консенсус-прогноза по прибыли, - пишет эксперт Игорь Додонов. - Благодаря продолжающемуся росту доходов по основным направлениям деятельности и неплохой операционной эффективности банку удалось обновить рекорд по годовой прибыли, несмотря на сдерживающее влияние высоких расходов на кредитный риск. При этом банк восстановил норматив Н20.0 до уровня, необходимого для выплаты дивидендов за 2024 год". Если на дивиденды будут направлены обещанные 50% прибыли, то их размер может составить порядка 35 руб. на АО и АП, при достаточно высокой для столь крупной "голубой фишки" доходности 11,3%, указывает аналитик. При этом он ожидает, что благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели Сбербанк сможет продемонстрировать положительную динамику прибыли и в текущем году, несмотря на ожидаемое замедление кредитования из-за высоких ставок и ужесточения регулирования сектора со стороны ЦБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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