Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 365 рублей на оба типа бумаг, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

Эксперты нейтрально оценивают результаты Сбербанка по МСФО за 2024 год. Их ожидания на 2025 год остались без изменений (ROE выше 22%) - прогнозируется рост чистой прибыли банка в пределах 5% г/г.

"На наш взгляд, результаты выглядят скорее нейтрально для котировок банка, основное влияние на динамику акций в моменте оказывают события в мировой политике, - указывают стратеги. - По нашим оценкам, при текущих уровнях котировок Сбербанк торгуется с коэффициентами P/BV и P/E 2025П на уровне 0,9х и 4,2х, соответственно, и дивидендной доходностью 11-12%".

Аналитики считают, что Сбербанк может стать одним из бенефициаров разворота ДКП и (или) положительного развития событий в геополитике. В то же время, с точки зрения динамики бизнеса они по-прежнему отдают предпочтение акциям "Т-Технологий".

Сбербанк 27 февраля опубликовал результаты по МСФО за 4К24 и 2024 г6 чистая прибыль в 4К24 составила 353 млрд руб. ( -2% г/г, ROE 20,6%), а по итогам 2024 года. - 1,58 трлн руб. (+5% г/г, ROE 24%), что соответствует ожиданиям рынка. Менеджмент банка подтвердил намерение направить на выплату годовых дивидендов 50% прибыли.

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