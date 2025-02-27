"Солид Брокер" повысил целевую цену акций Сбербанка до 415 руб

"Солид Брокер" повысил целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка до 415 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 35%, не считая дивиденда за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков.

"Очетность Сбера за 2024 год не стала сюрпризом - банк и так отчитывается ежемесячно по РПБУ, и оперативная динамика отчетливо видна, - пишут эксперты. - Но так или иначе, отметим важные моменты с сегодняшнего общения на конференц-звонке с Германом Грефом. Самый главный посыл - банк в очень хорошей форме. Несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, банк перевыполнил свой прогноз, не понизил чистую процентную маржу, как ВТБ, и достиг своего порогового значения по нормативу достаточности капитала Н.20.0 13,3%, необходимого для выплаты дивидендов в размере 35 рублей на акцию. Дивидендная доходность выходит на уровне 11,3%. Прогноз на 2025 год был подтвержден, и он сильный. Рентабельность должна сохраниться на уровне выше 22%".

В своих прогнозах аналитики "Солид Брокер" закладывают снижение ключевой ставки в 2025 году и, соответственно, снижение уровня безрисковой доходности, и повышают целевую цену на оба типа акций Сбербанка до 415 рублей на горизонте 12 месяцев.

Ранее Сбербанк представил отчетность на 2024 год по МСФО: банк увеличил чистую прибыль по МСФО на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 508,6 млрд руб. за 2023 год, говорится в сообщении кредитной организации.

Чистая прибыль банка в IV квартале 2024 года сократилась на 1,8% - до 353,1 млрд руб. против 359,7 млрд руб. за аналогичный период 2023 года.

Рентабельность капитала в 2024 году сократилась до 24,0% с 25,3%, в IV квартале - до 20,6% с 22,9%.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.