"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ALPS Medical Breakthroughs ETF с целевой ценой $40 за бумагу на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 29,5% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Индексный фонд ALPS Medical Breakthroughs ETF с привязкой к прорывам биотеха после президентских выборов в США оказался под заметным давлением - инвесторы испытывают временное беспокойство касательно судьбы фармы и биотеха при новой администрации, не отличающейся предсказуемостью, однако, на наш взгляд, масштаб беспокойства значительно преувеличен, - пишет эксперт Зарина Саидова. - Отрасль "обречена" на непрерывное развитие, с каждым годом FDA одобряет все больше новых препаратов, биотех находится на передовой инновационных разработок. Вместе с тем стоит иметь в виду, что вложения в компании с прорывными разработками и нулевой выручкой не относятся к классическим активам сектора здравоохранения и не имеют "защитных" свойств, напротив, это высокорисковые вложения".

ALPS Medical Breakthroughs ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс S-Network Medical Breakthroughs. Индекс включает в себя компании биотехнологического сектора малой и средней величины, акции которых торгуются в США. В состав портфеля ETF входят акции 98 эмитентов.

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