S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5910-6010п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5910-6010 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные фондовые индексы показывают умеренно позитивную динамику, - констатирует эксперт. - Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5910-6010 пунктов. S&P 500 вернулся к психологически значимой отметке 6000. С первой попытки преодолеть ее не удалось, но можно ожидать повторный тест".

Аналитик считаем более вероятным умеренный рост от текущих уровней в ближайшие две сессии чем возобновление распродажи. "Медвежью" дивергенцию по RSI Исмаилов считает реализованной. "Этот индикатор достиг области 40 пунктов, к которой с сентября 2024 года подходил пять раз, и в каждом из этих случаев рынок разворачивался вверх, - указывает стратег. - Важный уровень поддержки 5920 пунктов накануне устоял под натиском продавцов, но в случае продолжения нисходящего движения бенчмарк может устремиться в направлении 5780".

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