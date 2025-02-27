Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов ЛСР серии 001P-10 - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск облигаций ПАО "Группа ЛСР" серии 001P-10, потенциальный доход за полгода и год может достигнуть 15% и 30% соответственно, что выглядит привлекательно, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Антона Куликова.

ПАО "Группа ЛСР" 28 февраля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-10 с офертой через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне не выше 28,7% годовых, купоны ежемесячные.

"Мы считаем, что облигации ЛСР, как и многих других девелоперов, несправедливо подверглись распродаже на фоне отмены льготной ипотеки и падения продаж. Кредитоспособность ЛСР, "Сэтл Групп", "Дарс-Девелопмент" и "Джи-групп" сравнимы между собой, но более длинный выпуск ЛСР не имеет аналогов у других девелоперов, предлагая доходность на 1% выше, чем в среднем на рынке для компаний с рейтингом "А", - пишет эксперт в обзоре. - Исторически девелоперы в отсутствие кризисов торговались чуть лучше, чем компании с аналогичным рейтингом, поэтому считаем справедливой доходность (YTM) нового выпуска 001P-10 на уровне 26%. Доход за полгода/год с учетом переоценки тела из-за прогнозируемого нами снижения ключевой ставки свыше 15%/30% для обоих выпусков - привлекательно".

Аналитик также отмечают следующие позитивные факторы:

- Эмитент - лидер в Санкт-Петербурге: доля рынка по вводу жилья в 2024 годусоставляет 15%, рентабельность по EBITDA на уровне 31% - лучше конкурентов.

- Продажи в 4К24 выросли в квартальном сопоставлении в рублях на 60%, а в метрах - на 50%.

- Очень низкая долговая нагрузка: Чистый долг/EBITDA - 0,9х, весь долг может погасить меньше, чем за год.

- Позитивное влияние акционера: контрольная доля в компании (55%) находится у семьи основателя Молчанова более пятнадцати лет, дивидендный доход - 28 млрд руб. за шесть лет.

- Компания входит в крепкий второй эшелон, но торгуется как слабый второй эшелон.

- Выпуск корпоблигаций доступен неквалифицированным инвесторам, оферта ожидается через полтора года.

Обращает внимание Куликов и на основной риск: сокращение объемов ипотечного кредитования (возможно падение продаж на 50% от нормального уровня и на 80% с пиковых значений).

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