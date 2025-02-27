Курс рубля попробует закрепиться выше 12 руб. за юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль попробует закрепиться выше уровня в 12 руб. за юань на торгах в четверг, экспортеры уже должны были продать большую часть валюты, необходимой для уплаты февральских налогов, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Минэнерго США отчиталось о первом с середины января недельном снижении запасов сырой нефти в стране, но инвесторы сосредоточили свое внимание на росте бензиновых запасов после двух недель их снижения, отмечают эксперты. Если уточненные данные по ВВП США в четверг не преподнесут сюрпризов, котировки нефти марки Brent могут на время задержаться ниже $73,5 за баррель, полагают эксперты банка.

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