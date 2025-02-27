"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку бумаг Ozon с прогнозной стоимостью на уровне 5000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался за четвертый квартал и весь 2024 год. Эксперты считают, что результаты доказывают способность компании балансировать между мощным ростом товарооборота и улучшением экономики бизнеса. Динамика общего объема оборота товаров (GMV) совпала с ожиданиями аналитиков "Т-Инвестиций" и прогнозами менеджеров.

"Сохраняем позитивный взгляд на бумаги Ozon. У компании есть значительный потенциал для дальнейшего роста и улучшения рентабельности как за счет основного бизнеса, так и за счет смежных сегментов, включая финтех и рекламу. Наш таргет по распискам маркетплейса - 5000 рублей", - пишут эксперты в обзоре.

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