Индекс RGBI, вероятно, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях - ПСБ

Индекс госбумаг (RGBI), вероятно, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях (107-108 пунктов) в ближайшее время, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в среду подрос на 0,19 пунктов (107,32 пункта), констатирует эксперт - покупки на вторичном рынке пошли после второго аукциона Минфина, на котором был размещен 15-летний выпуск на 142 млрд руб. при спросе 240 млрд руб. С учетом результатов аукциона по 9-летнему выпуску совокупный спрос составил 325 млрд руб., что соответствует объемам последних двух аукционных недель.

"Ожидаем, что в ближайшее время индекс госбумаг перейдет к консолидации на достигнутых уровнях (107-108 пунктов). Нормализация геополитической премии в российских активах, скорее всего, не будет быстрой, а данные по инфляции по-прежнему не настраивают на излишний оптимизм", - пишет Грицкевич.

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