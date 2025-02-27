Индекс Мосбиржи проведет торги четверга в диапазоне 3200-3300п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию четверга в диапазоне 3200-3300 пунктов, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Борьба в четверг может развернуться около уровня 3200 пунктов по индексу Мосбиржи. С одной стороны, идти сильно ниже при достаточно высоких ожиданиях нормализации на геополитическом фоне и (в перспективе) снятия санкций сложно. С другой, идти сильно выше девятимесячных максимумов без какой-то конкретики также сложно. Мы полагаем, что актуальным диапазоном на день будут 3200-3300 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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