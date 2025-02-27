Рубль, вероятно, краткосрочно будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань - РСХБ

Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85 в краткосрочной перспективе, считают аналитики Россельхозбанка (РСХБ).

"Полагаем, что на текущих значениях потенциал укрепления рубля стал менее выраженным. Примечательно, что ставки репо по юаням со вторника перешли в положительную зону, что также может говорить о вероятном замедлении темпов укрепления рубля против юаня, - пишут эксперты в комментарии. - В краткосрочной перспективе мы полагаем, что пара CNY/RUB будет торговаться в диапазоне 11,5-12,1 руб. за юань с превалирующим средним значением в районе 11,8-11,85".

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