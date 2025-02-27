.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
27 февраля 2025 года 09:15
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - отчет по рынку труда Германии в феврале; - протоколы заседания ЕЦБ; - заказы на товары длительного пользования США в январе; - пересмотренный ВВП США в 4К24; - индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в январе; - делегаты США и РФ проведут встречу в Стамбуле; - консолидированные результаты Сбербанка за 2024 год по МСФО; - финансовые результаты Fix Price и Ozon за 4К24 по МСФО; - финансовые результаты "РусГидро" за 2024 год по РСБУ; - Ozon проведет "День инвестора"; - квартальные результаты Dell Technologies, HP Inc. и Mosaic Co. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
.
27 февраля 2025 года 18:02
"Финам" сохраняет прогнозную цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка на уровне 356,5 руб. за бумагу и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Результаты Сбера за 4-й квартал и весь 2024 год оказались неплохими, хотя и немного не дотянули до... читать дальше
.27 февраля 2025 года 17:24
Недельные темпы инфляции в России вновь ускорились, но предпосылок для изменения ключевой ставки ЦБ РФ пока нет, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт обращает внимание на данные Росстата по инфляции за период с 18 по 24 февраля 2025 года, которые демонстрируют... читать дальше
.27 февраля 2025 года 16:53
Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену депозитарных расписок Ozon на уровне 4500 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Эксперт оценивает результаты группы Ozon за 4 квартал и 12 месяцев 2024 года по МСФО как достаточно сильные для... читать дальше
.27 февраля 2025 года 16:17
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 365 рублей на оба типа бумаг, что предполагает потенциал роста 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитиков Евгения Кипниса и Филиппа Николаева. Эксперты нейтрально... читать дальше
.27 февраля 2025 года 15:49
"Солид Брокер" повысил целевую цену обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка до 415 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 35%, не считая дивиденда за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Очетность Сбера за 2024 год не стала сюрпризом - банк и так... читать дальше
.27 февраля 2025 года 15:17
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ALPS Medical Breakthroughs ETF с целевой ценой $40 за бумагу на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 29,5% от текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Индексный фонд ALPS Medical Breakthroughs ETF с привязкой к прорывам биотеха после... читать дальше
.27 февраля 2025 года 14:38
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5910-6010 пунктов в течение торговой сессии четверга, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Фьючерсы на основные фондовые индексы показывают умеренно позитивную динамику, - констатирует эксперт. - Мы оцениваем баланс... читать дальше
.27 февраля 2025 года 14:00
Дивидендная доходность акций "Ростелекома" по итогам 2024 года может составить 8-9%, но неопределенность в этом вопросе пока сохраняется, оценка акций негативная, говорится в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Результаты эмитента за 4К24 по МСФО... читать дальше
.27 февраля 2025 года 13:34
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 360 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 280 рублей, говорится в материале инвестиционной компании. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2024 году... читать дальше
.27 февраля 2025 года 13:00
"Финам" пока сохраняет ожидания пика ключевой ставки Банка России на уровне 21% годовых с возможным началом ее снижения с июня-июля 2025 года и с выходом на 17-18% годовых к концу текущего года, но неопределенность различных альтернативных сценариев остается высокой, говорится в материале... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.