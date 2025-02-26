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26 февраля 2025 года 19:01
Рост объемов экспорта и снижение импорта оказывают поддержку рублю - Freedom Finance Global
Рост объемов экспорта и снижение импорта оказывают поддержку стоимости рубля, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), внешнеторговый оборот России в прошлом году увеличился на 0,9% относительно 2023 года, до $716,9 млрд. При этом положительное сальдо внешнеторгового баланса РФ в 2024 году выросло на 7,8% относительно 2023 года до $150,9 млрд, отмечает эксперт. "Рост положительного сальдо торгового баланса Российской Федерации в прошлом году связан с увеличением объемов экспорта товаров из России на 2% относительно 2023 года, до $433,9 млрд, и параллельным сокращением объемов импорта в Россию на 0,8% в годовом выражении, до $283 млрд, - считает Чернов. - Увеличение объемов экспорта из России можно связать с адаптацией к внешним ограничениям и новым путям обхода санкций. Снижение импорта в основном обусловлено постепенным насыщением внутреннего рынка отечественными товарами". По мнению эксперта, рост положительного сальдо торгового баланса России ведет к укреплению национальной валюты, так как на этом фоне увеличивается профицит счета текущих операций платежного баланса РФ, из-за чего предложение валюты на внебиржевом рынке от экспортеров превышает спрос на нее со стороны импортеров. "Профицит счета текущих операций платежного баланса в прошлом году также увеличился на 7,4%, до $53,8 млрд в относительно 2023 года, отчасти из-за этого рубль и растет в цене с начала текущего года, - указывает аналитик инвесткомпании. - Но его волатильность настолько высока в, первую очередь, из-за геополитических сдвижек и позитивных ожиданий в этом направлении, ведь рост профицита оказался не таким существенным, как укрепление рубля. Однако справедливый курс доллара при профиците счета торговых операций в $53 млрд должен находиться в районе 80 рублей и, если положительное сальдо торгового баланса в текущем году продолжит расти, то это будет оказывать дальнейшую поддержку курсу рубля". Однако пока Чернов ожидает коррекционного подъема курса доллара в район 90-93 руб./$1 после окончания налогового периода в РФ, то есть уже в предстоящую пятницу или со следующей торговой недели он способен начаться. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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