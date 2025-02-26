ПСБ сохраняет целевую цену акций Ростелекома на уровне 73,5 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) дает нейтральную оценку акций "Ростелекома" и сохраняет целевую цену на уровне 73,5 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой.

На взгляд эксперта, компания представила неплохие финансовые результаты за 2024 год, особенно с учетом сложной экономической ситуации. "Драйверами роста выручки остались мобильная связь и цифровые сервисы. Прибыль снизилась из-за роста финансовых расходов, львиная доля которых пришлась на процентные платежи, подскочившие из-за высокой ключевой ставки", - пишет Крылова.

По мнению аналитика, 2025 год для компании будет сложным. Прогнозов "Ростелеком" не дает, но заявляет, что будет заниматься оптимизацией инвестпрограммы, что может позитивно сказаться на свободном денежном потоке, который по итогам 2024 года сократился до 40,3 млрд руб. после 56,8 млрд в 2023 году. Компания также сфокусируется на высокодоходных проектах, что, на взгляд Крыловой, должно положительно повлиять на еe финансовый результат.

"Мы нейтрально смотрим на бумаги "Ростелекома", наша целевая цена обыкновенных акций на горизонте 12 месяцев составляет 73,5 рубля за штуку", - пишет эксперт.

"Ростелеком" в среду представил отчет по МСФО за 2024 год: выручка составила 780 млрд руб. (+10% г/г), чистая прибыль: 24 млрд руб. (-43% г/г), OIBDA: 302,5 млрд руб. (+7% г/г). Чистый долг/OIBDA составил 2,2х против 2,0х годом ранее.

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