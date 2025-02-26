Цены акций Intuit и Li Auto могут продолжить рост - инвестбанк "Синара"

Котировки акций Intuit Inc. и Li Auto могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Стоимость бумаг Intuit на премаркете выросла на 5,8%, поскольку результаты за второй квартал 2025 финансового года превзошли ожидания аналитиков, опрошенных LSEG, и по выручке ($3,96 млрд против $3,83 млрд), и по скорректированной прибыли на акцию ($3,32 против $2,58). Ожидаем продолжение роста", - отмечают эксперты.

"Котировки акций Li Auto на Гонконгской фондовой бирже совершили скачок на 9,7% после публикации компанией новых фотографий первого полностью электрического спортивного внедорожника Li Auto i8. Его серийное производство начнется, как ожидается, в первой половине 2025 года. Новость, на наш взгляд, создала позитивный для бумаги фон", говорится в материале аналитиков инвестбанка.

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