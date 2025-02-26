Цена акций Самолета может уйти выше 2000 руб. в среднесрочной перспективе - ПСБ

Котировки акций ГК "Самолет" могут вернуться в зону выше 2000 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, долгосрочная цель - на уровне 2740 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Акции "Самолета", как и других девелоперов, в ближайшее время будут оставаться под давлением в условиях не обнадеживающих прогнозов ЦБ РФ по ключевой ставке. Однако уже с первым смягчением ставки бумаги застройщиков могут начать активно отыгрывать потери. В результате ждем, что в среднесрочной перспективе цена акций "Самолета" вполне может вернуться в зону выше 2000 рублей за штуку. Долгосрочно видим целевую цену на уровне 2740 рублей", - пишут эксперты в комментарии.

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