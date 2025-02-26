"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelon Corp. с прогнозной стоимостью $51,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы Exelon и ожидаем дальнейшего роста ее акций, - пишет эксперт. - Энергетическая компания успешно завершила 2024 год, заручилась поддержкой регуляторов в ключевых штатах и увеличила инвестиционную программу на ближайшие четыре года на 10%. Дополнительные возможности для роста Exelon связаны с увеличением энергопотребления вследствие активного ввода в эксплуатацию дата-центров в Иллинойсе. Руководство Exelon придерживается консервативного подхода к прогнозированию финансовых показателей и пока не учитывает потенциальное влияние контрактов с операторами дата-центров. В связи с этим мы не исключаем, что темпы роста EPS в ближайшие годы могут превысить верхнюю границу прогнозного диапазона в 5-7%".

Exelon - одна из крупнейших коммунальных компаний США, обслуживающая более 10,6 млн потребителей.

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